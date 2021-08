Ağustos ayında Nintendo Switch'e gelecek 9 yeni oyun!

Japonya merkezli oyun şirketi Nintendo'nun, Nintendo Switch el konsolu için Ağustos ayında listeleyeceği 9 oyunu sizler için derledik...

E3 2021 etkinliğinde oyuncular tarafından oldukça ilgil gören Nintendo Switch, yaptığı sunumla The Legend of Zelda'dan Metroid Dread'e kadar birçok yeni yapımı duyurmuştu. Oyun piyasasında Nintendo satışlarının artmasıyla birlikte Square Enix, Activision ve Sega gibi dev firmalar oyunlarını Switch'e de çıkarmayı ihmal etmiyor.

Ağustos ayının gelmesiyle, Nintendo Switch'e bu ay içerisinde gelecek 9 oyunu sizler için listeledik. Nintendo Switch için bu ay oyuncuların hizmetine sunulacak oyunlar belli oldu.

1) THE FALCONEER: WARRIOR EDITION - 5 AĞUSTOS

Nesillerdir devam eden kötü kararlar ve ihanet derinlere inerken fraksiyonlar çarpışmaya devam ediyor.

Falconeer ol ve yıkıcı bir şekilde güçlü bir Savaş Kuşuyla gökyüzünde süzül. Great Ursee'nin dört bir yanına dağılmış çeşitli fraksiyonlara ve klanlara katılarak veya onlara karşı savaşarak denizde kaybolmuş sırları açığa çıkar.

2) DREAMSCAPER - 5 AĞUSTOS

Binding of Isaac tarzı bu oyunda oyuncular, genç bir kadının bilinçaltında yaşayan kabus gibi bir depresyonla savaşır. Yeni bir gün görmek için hayal gücünü kullan ve Cassidy'i karanlık bir kaderden kurtar.

3) DOOMSDAY VAULT - 5 AĞUSTOS

Dünyanın değerli bitki yaşamını kurtar. Robotik kıyafetinle sular altındaki şehirde gez, yeraltı sığınağına gir, kadim piramitleri keşfet. Tohumları topla ve güvenli mahzene götür. Yeni sürdürülebilir mahsuller yetiştirmek için besle. Kıyafetini özelleştirmek için yeni araç ve eşyaların kilidini aç.

4) HAVEN PARK - 5 AĞUSTOS

Büyükannesinin parkını çalışır durumda tutmak ve kampçıların eğlenebileceği bir yer haline getirmek için elinden gelenin en iyisini yapan Flint olun. Kampçının isteklerini öğrenin ve görevleri tamamlayın. Kampçıları tanıyın ve orman hakkında daha fazla bilgi edinin.

5) BUTTON CITY - 10 AĞUSTOS

Fennel kasabaya yeni taşınmış utangaç küçük bir tilkidir. Yerel atari salonunu keşfettikten sonra, yeni arkadaşlar edinir ve onu açgözlü şişman kedi Peppermint Pepperbottom'un pençelerine kapatılmaktan kurtarmak için bir maceraya sürüklenir!

6) GREAK: MEMORIES OF AZUR - 17 AĞUSTOS

Greak: Memories of Azur, elle çizilmiş animasyonlara sahip, yana ilerlemeli, tek oyunculu bir oyundur. Burada, Azur diyarında yol göstereceğin üç kardeşin rolüne bürüneceksin: Greak, Adara ve Raydel. Değişimli olarak onları kontrol et ve Urlag istilasından kurtulmak için eşsiz yeteneklerini kullan.

7) HOA - 24 AĞUSTOS

Hoa elle boyanmış görseller ve sakin, rahatlatıcı bir atmosfer sunan platform macera oyunu. Nefes kesici ve büyülü bir dünyaya uzanan yolculukta ana karakter Hoa yurduna dönüş macerasında kendi hikayesini keşfedecek.

8) NO MORE HEROES 3 - 27 AĞUSTOS

Orijinal No More Heroes oyununun on yıl sonrasında geçen No More Heroes III Santa Destroy'daki eski evine geri dönen Travis Touchdown'un hikayesini takip ediyor.

9) BALDO: THE GUARDIAN OWLS - 27 AĞUSTOS

Çözülmeyi bekleyen türlü gizemlerle dolu, büyülü bir diyarda yolculuk et.

Baldo: The Guardian Owls'da zorlu bulmacaları çöz ve karmaşık zindanları keşfet.