Nintendo Switch 2'nin ilk oyunu belli oldu!

Nintendo, Xbox ve PlayStation rekabetinden geri kalmıyor. 2018 yılında Switch adını verdiği yeni nesil el konsoluyla satış rekorları kıran Nintendo, şimdi de Nintendo Switch 2 için geliştirme aşamasına başladı. Nintendo Switch 2 için çıkacak ilk oyun belli oldu. İşte detaylar!

estiriyordu. Yenil nesil konsolların çağa ayak uydurmaya başlamasıyla PlayStation 4 ve Xbox One'ın karşısında Wii U ile çıkan Nintendo, ne yazık ki fikirlerini mevcut teknolojik imkanlarla buluşturamadı.

2018 yılına kadar yarışın dışında kalan Nintendo, beklenmedik bir dönüş gerçekleştirdi ve Switch adını verdiği yeni nesil el konsolunu piyasaya sürdü. Güzel tasarımı ve konsola özel oyunlarıyla oyunseverlerin dikkatini çekmeyi başaran Switch, kısa süre içerisinde ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Xbox One satışlarını sadece 3 yılda geride bırakan Switch, PlayStation'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Son haberlere göre, Nintendo Switch 2 ismiyle yeni bir konsolun piyasaya sürüleceği duyuruldu. Yeni versiyonda yer alacak ilk oyun ise şimdiden belli oldu.

NINTENDO SWITCH 2 İÇİN ÇIKACAK İLK OYUN BELLİ OLDU!

Nintendo Swtich 2, diğer adıyla Switch Pro'nun çıkış tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Konsol üzerinde çalışmaların hız kazandığını belirten şirket, yeni versiyonun en kısa zamanda piyasaya sürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Rabbit & Bear Studios tarafından geliştirilen ve özellikle Asya bölgesindeki oyuncular tarafından tercih edilen Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Microsoft'un E3 sunumu sırasında ortaya çıkan oyunlardan biriydi.

Bir soru - cevap etkinliğine katılan geliştirici stüdyonun ekip liderine oyunun hangi platformlar için çıkıcağı soruldu. PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC gibi platform için çıkış yapacağını belirten geliştirici, bu platformlara ek olarak Nintendo'nun yeni nesil donanımında da olacaklarını açıkladı.