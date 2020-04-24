Nintendo Siber Saldırı İddialarını Doğruladı: Hesabınız Güvende Olmayabilir! Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde Nintendo ile ilgili bazı iddiaları sizlerle paylaşmıştık.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde Nintendo ile ilgili bazı iddiaları sizlerle paylaşmıştık. Nintendo siber saldırı iddiaları hakkında bir açıklama yaparak söz konusu söylemlerin doğru olduğunu onayladı. Peki hesabınız tehlikede mi?

Nintendo Siber Saldırı Söylemlerini Doğruladı!

Nintendo tarafından yapılan açıklamaya göre 160,000 adet kullanıcı hesabı saldırıya uğradı. Söz konusu hesaplar Wii U ve 3DS kullanıcılarını kapsarken Switch kullanıcılarının farklı bir altyapı kullanması nedeni ile en az hasarı gördüğü belirtiliyor. Buna karşın bu, Switch kullanıcılarının saldırıdan etkilenmediği anlamına gelmiyor.

Şirket söz konusu açıklamaların ardından Nintendo Network ID ile oturum açma seçeneğini kaldırdı ve etkilenmiş olabilecek hesaplar için şifre sıfırlama yolunu tercih etti.

Nintendo, sorundan etkilendiyseniz ve yetkisiz erişim yolu ile satın alınma yapıldığını gördüyseniz bunun için satın alma işlemini iptal etmenizi ve yardım talebi oluşturmanızı tavsiye etti. Şirket, kullanıcıları iki adımlı doğrulama kullanmaya teşvik ettiğini de belirtti.

Neler Olmuştu?

Geçtiğimiz ay içerisinde pek çok Nintendo sahibi cihazlarına yetkisiz erişim gerçekleştirildiğine yönelik bazı uyarılar aldı. Nintendo kullanıcıları tarafından yapılan raporlamalara göre sorun birden fazla ülkede yaşanıyor ve siber saldırganlar, ele geçirdikleri hesaplarda oyun içi satın alımlar yapmak için PayPal hesaplarını kullanıyor.