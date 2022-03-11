Nintendo, Rusya'daki tüm satışları ve sevkiyatları durdurma kararı aldı

Microsoft, Sony ve diğer birçok oyun ve espor şirketlerine katılan Nintendo, "Öngörülebilir elecek" için Rusya'ya olan tüm gönderilerini askıya aldı. Şirket, çoğu yayıncı ve stüdyonun yaptığı gibi bunun Ukrayna'yı desteklediğini söylemedi. Ukrayna'ya destek mesajı sağlayıp sağlamayacağını sormak için Nintendo'ya ulaştılar ve Nintendo sözcüsü, "Çatışmadan etkilenen herkes için endişemizi ifade etmek istiyoruz." dedi.

Nintendo'nun yabancı basına verdiği demeçte, "Yakın gelecekte tüm Nintendo ürünlerini Rusya'ya gönderimini askıya almaya karar verdik." dedi. "Bunun nedeni, nakliye ve fiziksel malların dağıtımı lojistiğini çevreleyen önemli bir oynaklıktır."

Tüm bunların yanı sıra Nintendo, Ukrayna'da devam eden çatışma nedeniyel dün Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp'i erteledi. Oyun için yeni bir çıkış tarihi açıklamadı.