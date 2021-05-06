Nintendo, oyun oluşturma yazılımı Game Builder Garage'ı Switch için duyurdu

Oyun nasıl yapılır? Nintendo Switch, eğlenceli dersler eşliğinde kendi oyumunuzu yapmamızı öğretecek Game Builder Garage'ı duyurdu. Artık geliştirdiğiniz oyunları paylaşabilecek ve oynayabileceksiniz. Game Builder Garage duyuru fragmanı yayınlandı! Game Builder Garage nasıl kullanılır? Oyun tasarlama yazılımı Gamae Builder Garage nedir?

Game Builder Garage, görsel oyun programlamanın temellerini kapsayarak eğlenceli ve rehberli dersler eşliğinde kendi oyununuzu yapmayı bizlere öğretecek. Derslerde oyun tasarlamanın temellerini öğrenirken, serbest programlama modunda bu dersleri gerçek oyuna çevireceksiniz. Oyunlarınızı oluşturmak için her biri farklı işleve sahip olan Nodon adı verilen yaratıklarla etkileşime gireceksiniz.

Ayrıca, yaptığınız oyunları diğer oyuncularla paylaşabilecek ve onların yaptıkları oyunları indirip oynayabileceksiniz.

Nintendo Amerika satış ve pazarlama sorumlu başkan yardımcısı Nick Chavez, Game Builder Garage'ın kendi video oyununu yapmak isteyen kişiler hiçin harika bir temel eğitim sunacağını belirtiyor.

GAME BUILDER GAREGE TANITIM YAZISI

Programlama eğlenceli hale geldi!

Hiç kendi video oyunlarınızı yapmayı hayal ettiniz mi? Game Builder Garage ™ yazılımı başlamak için harika bir yerdir! Nintendo'da beyinler tarafından oluşturulan adım adım derslerle herkes oyun tasarımının ve görsel programlamanın temellerini öğrenebilir.

Yeni bir beceriyle gücünüzü artırın

Yeni bir şey öğrenmek, gerçek hayattan güç kazanmak gibidir!

Game Builder Garage, görsel programlamanın temellerini eğlenceli ve akılda kalıcı bir şekilde anlamanıza yardımcı olur.

Yeni gücünüzle, her gün keyif aldığınız video oyunlarına ve uygulamalara farklı bir şekilde bakabilirsiniz. Kendinizi daha da güçlendirmek için öğrenmeye devam edin!

Yaratıcı kaslarınızı esnetin

Liderlik etmeye hazır mısınız? Gökyüzünün sınır olduğu Ücretsiz Programlama'da hayal gücünüzün ve merakınızın çılgınca hareket etmesine izin verin!

Nodon'u programlama ekranınıza ekleyin ve oyununuzu hayata geçirmek için nasıl etkileşimde bulunduklarına karar verin. Hatta müziği veya heyecan verici bir temayı bile seçebilirsiniz.

Ne yapacağınızdan tam olarak emin olmasanız bile, Nodon ile oynamak size sadece bir veya iki harika fikir verebilir.

Game Builder Garage hakkında görselli anlatımlara ulaşmak için buraya tıklayınız.

GAME BUILDER GARAGE DUYURU FRAGMANI