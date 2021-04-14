Nintendo'nun yeni hedefi gelecek zamanda daha fazla yeni IP
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Nintendo'nun yeni hedefi gelecek zamanda daha fazla yeni IP

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gamegar
Nintendo'nun yeni hedefi gelecek zamanda daha fazla yeni IP

Nintendo uzun bir zamandır mevcut olan serileri için yeni oyunları oyun severlerle ile buluşturmaya çalışıyor. Son yıllardaki en büyük yeni markalarından biri olan 2015'te çıkışını gerçekleştiren Splatoon.

Nintendo yeni oyunlar piyasaya sürmeye çalışırken yeni bir hedefi daha var. Gelecekte daha fazla IP oluşturmayı düşünen Nintendo hedefleri büyültmüş durumda.

Nikkei ile konuşan Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa gelecek zamanda yeni IP'ler üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Evlerimizde daha fazla zaman geçirdikçe, eğlence için tercih edebileceğimiz kalite seçeneklerin sayısı git gide artıyor. Sınırlı boş zamanlarında bizim oyunlarımızı oynamayı tercih edenler için oyunlarımızın enteresan olması gerekiyor. Rekabet dişli ve bu durumu hafife almıyoruz. Sürekli olarak yeni fikirler bulmaya çalışıyoruz ve istifade edebileceğimiz şeyler için araştırmalar yapıyoruz. Gelecekte sadece Mario ile Zelda gibi tutmuş serilerimiz üzerinde değil aynı zamanda yeni oyunlar ve yeni seriler üzerinde de çalışmak istiyoruz."

şeklinde konuştu.

Shuntaro Furukawa bunun yanı sıra yeni nesil konsollar için de sürekli olarak yeni düşünceler ürettiklerini belirtti ve cümlelerine şöyle devam etti.

"Yeni konsollar için sürekli olarak fikirler düşünüyoruz ancak bunların pek çoğu maliyet veya teknolojinin sınırları gibi nedenlerden dolayı uygulanabilir olmayan fikirler. Gelecekte bu fikirlerden herhangi biri uygulanabilir hale gelirse diye gelişen teknolojiye çok fazla kaynak ayırıyoruz."

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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