Nintendo'nun 4K destekli Nintendo Switch geliştirdiği iddiası yalanlandı

Ninendo Switch için 4K grafikleri destekleyen oyunlar oluşturmak için geliştirici ekiplere geliştirici kiti sağladığı iddia ediliyordu. Ancak yayınlandıktan kısa bir süre sonra, oyun devi bir 4K konsol için başlıkların geliştirilmesini sağlamak için araçlar sağladığını kesin bir şekilde reddeden bir açıklama yayınladı.

Nintendo'nun Twitter üzerinden paylaştığı Tweet'te: "30 Eylül 2021 (JST) tarihli bir haber de, Nintendo'nun 4K destekli bir Nintendo Switch için oyun geliştirmeyi ilerletmek için araçlar sağladığı yanlış bir şekilde iddia ediliyor. Yatırımcılarımız ve müşterilerimiz arasında doğru bir anlayış sağlamak için bu raporun doğru olmadığını açıklamak istiyoruz."Şeklinde açıklama yaptı.

Ardından "Ayrıca Temmuz ayında duyurduğumuz gibi 8 Ekim 2021'de çıkacak olan Nintendo Switch – OLED Modeli dışında yeni bir model planımız olmadığını da belirtmek isteriz."Diyerekten açıklamasına ekledi.

Nintendo'nun 4K araç setlerini zaten dağıttığını ve OLED modelini duyurduğunda geliştiricilerden 4K çözünürlüğe sahip oyunlar oluşturmalarını istediğini söyledi. Yayında ayrıca konuştuğu 11 şirketin Zynga da dahil olmak üzere büyük yayıncılar ve küçük stüdyolardan oluştuğunu belirtti.

4K Switch yayınlamak her ne kadar Nintendo için mantıklı bir hareket gibi gözükse de şirketin açıklamasına göre, bir süre bu gerçekleşmeyecek.

We also want to restate that, as we announced in July, we have no plans for any new model other than Nintendo Switch – OLED Model, which will launch on October 8, 2021. (2/2)