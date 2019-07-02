Nintendo, Dr. Mario World'ün Çevrimiçi Modu İçin Bir Tanıtım Videosunu Yayınladı

Nintendo'nun sevilen oyunlarından bir tanesi olan Dr. Mario World, önümüzdeki günlerde iOS platformu için yayınlanacak. Geçmişin tetris oyunlarına benzerliğiyle dikkat çeken bu oyunun App Store'da yayınlanmasına kısa bir süre kala Nintendo, oyunun oynanışıyla ilgili olarak yeni bir tanıtım videosu paylaştı. Nintendo'nun resmi YouTube kanalı üzerinden yapılan bu paylaşım, Dr. Mario World oyununun çok oyunculu modunun da olacağını ve kullanıcıların bu oyunu arkadaşlarıyla oynayabileceklerini ortaya koyuyor.

Facebook ya da Line hesabıyla giriş yaparak çok oyunculu olarak oynanabilecek olan Dr. Mario World oyununda, oyuncular kendi ekranlarındaki 'virüs'leri daha hızlı bir şekilde yok etmeye çalışacaklar. Hızlı olan oyuncu, rakibinin ekranına fazladan virüs gönderebilecek ve bu da rakibinin işlerini zorlaştıracak.

10 Temmuz'da App Store üzerinden erişilebilecek oyun şu an için ülkemizde kullanılamıyor ancak ilerleyen günlerde oyunun ülkemizde de erişime açılması bekleniyor. İşte Nintendo'nun Dr. Mario World için yayınladığı tanıtım videosu;