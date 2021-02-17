Nintendo Direct Etkinliği Bu Gece Bizlerle!
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Nintendo Direct Etkinliği Bu Gece Bizlerle!

17.02.2021 22:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:43
Nintendo Direct Etkinliği Bu Gece Bizlerle!

Neredeyse 1.

5 yıllık bekleyişimizin ardından Nintendo Direct etkinliği için tarih belli oldu. Birçok oyunla ilgili yeni haberler alacağımız etkinlik bu gece saat 01.00'da bizlerle! (18 Şubat 2021 01.00)

Nintendo Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre yayın yaklaşık 50 dakika sürecek. İlk bilgilere göre etkinlikte, Super Smash Bros Ultimate gibi mevcut oyunlarla ilgili yeni gelişmeler olacak. Ayrıca 2021'in ilk yarısı için Nintendo Switch oyun takvimine de kavuşacağız.

Tabii ki, konsolun sıkı takipçileri paylaşımın altında birçok teori üretmekten geri kalmadı. Bu teorilerin merkezinde; Mario Kart, Mario Kart Party, Persona 5 Royal, Mario Odyssey 2 gibi büyük yapımlar yer alıyor. Ancak etkinlikte bu oyunlarla ilgili ne gibi gelişmeler bize sunulacak, hep beraber göreceğiz. Ayrıca kısa bir süre önce yeni Switch fragmanına hayranlar, sesli konuşma özelliğiyle ilgili ironi dolu yorumlar yapmıştı. Bildiğimiz üzere Nintendo Switch'in en büyük eksiklerinden biri party chat özelliği. Binlerce kötü yorumun ardından Nintendo Direct etkinliğinde bununla ilgili de bir duyuru bekleyebiliriz.

Yayını bu gece (18.02.2021) saat 01.00'da Nintendo'nun resmi sitesindeki yayın sayfasından canlı olarak takip edebilirsiniz.

Kaynak: ESporTimes

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