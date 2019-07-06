Nintendo Başkanı: "Bulut Oyun Teknolojisini Kaçırmamalıyız"

Bulut Oyun mevzusu, özellikle son birkaç aydır Google'ın kendi oyun konsolu Google Stadia'yı da tanıtmasıyla beraber alevlendi. Sony ve Microsoft gibi şirketler, fuarlarda yeni konsollar hakkında bilgiler verirken bulut oyun sistemini de bahsetmeyi ihmal etmedi. Bu sistemin mantığı ise oldukça basit: Oyunları evde yerel bir sunucuda (PlayStation, Xbox, PC gibi) tutmaktansa, firmaların kendi sunucuları üzerinden çekmek hem maliyeti azaltacak hem de doğrudan bir yedek olacak.

Nintendo yöneticilerine "Bulut Oyun - Cloud Gaming" mevzusu sorulduğunda, bu sistemin gelecekte çok daha iyi yerlere geleceğini, kendilerinin de bu alanda rekabet etmeleri gerektiğini söylüyorlar. Nintendo'nun Başkanı, şu sözleri sarf ediyor:

"Yakında her oyunun bulut tabanlı olacağını düşünmediğimiz gibi teknolojinin de geliştiğini görebiliyoruz. Gelecekte bulut oyunlarının oyunculara daha fazla yapım sunacağı da bir gerçek. Biz de bu alanda kendimizi geliştirmeli ve rekabet etmeliyiz. Bununla beraber ortamdaki bu değişiklikler, dünyadaki oyun oynayan sayısını arttırırsa Nintendo'nun sağlayabileceği benzersiz eğlenceyi daha fazla kişiye de ulaştırabiliriz."

Mario, Zelda ve Donkey Kong gibi oyunların da yöneticisi olan Nintendo yetkilisi Shigeru Miyamoto, tüm oyunların asla bulut tabanlı olamayacağını ve yerelde oynanan oyunların her zaman var olacağını söylüyor.

Yapılan son atılımların da Nintendo'nun söyledikleriyle uyuştuğunu düşündüğümüz gibi, gelecekte neler olacak hep beraber göreceğiz.