Ninova AVM dev kadrosunu birini daha ekledi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM, bünyesinde barındırdığı dev kadrosuna birini daha ekledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM, bünyesinde barındırdığı dev kadrosuna birini daha ekledi.

Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır'ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, korona virüs sürecinde tüm tedbirleri en üst seviyede alarak ziyaretçileriyle buluşmaya ve büyümeye devam ediyor. Ninova Park AVM, Alaçatı Muhallebicisi Diyarbakırlıların hizmetine açıldı.

"Alaçatı Muhallebicisiyle Ege rüzgarını Diyarbakır'da estiriyoruz"

İş insanı 2 çocuk annesi yatırımcı Zehra Civan Ayzit, daha öncede iki farklı markayı Diyarbakır'a kazandırdıklarını ve buda Diyarbakırlıların kendilerine gösterdikleri yoğun ilgiden kaynaklı olduğunu söyledi. Başta Ninova Alışveriş merkezinin pandemi sürecinde inanılmaz dikkatli olduğunu ve ziyaretçilerine güvenli sağlık ortamı sağlığını hatırlatarak, "Bu anlamda inanılmaz hizmetler sunuyor. Kendi işletmemiz açısından da bu böyle. Çalışanlarımız olsun, vereceğimiz hizmet olsun en üst seviyede tedbirlerimizi alarak güzel lezzetlerle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Diyarbakır insanı hizmet anlamında en iyisini hak ediyor, en iyisine layık. Bizde bir yatırım fikrine karar verirken en iyi hizmeti veren bir marka olarak yürütmeye çalışıyoruz. Mekanlarımızın çoğu bir birine benzer yapıda. Ama burada bir Alaçatı, Ege rüzgarı esmesini istedik Diyarbakır'da. Tabi buna ihtiyacımızda vardı. Pembeler, maviler, çiçekler, turkuazlarla bir tatil köyündeymiş gibi bir hissiyatı yaşamak istedik. Sütlü tatlılar, muhallebi, farklı seçenekteki dondurmalar bunları yiyebileceğimiz seçenekleri sunmak istedik. Bu saydığımız ürünlerimiz ve daha birçoğu ablalarımız tarafından hijyenik olarak ev ürünü gibi üretiliyor. Bir yemek programında hünerlerini sergileyen ünlü bir ustamızda burada bizimle çalışıyor. Hünerlerini bu sefer vatandaşlarımıza sunuyor" dedi.

"Alaçatı Muhallebicisi olarak Diyarbakır'ın tatlı kültüründe yerimizi almışız"

Tatlılarda glikoz şurubu ve katkı maddesi içermediğini belirten Ayzit, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinde şubeleri olan bir marka olan Alaçatı Muhallebicisi müdavimleri olan bir damak tadı sunuyor. Lezzetleri tüm Türkiye de çok beğeniliyor. Diyarbakır'da da çok sevildi. ve şartlara göre Diyarbakır'da farklı noktalarda şube açma çalışmalarımız olacak. Çünkü Diyarbakır'ın bir tatlı kültürü var, biz o kültürde Alaçatı Muhallebicisi olarak yerimizi almışız. Biz şerbetli tatlılar dışından vatandaşımızı farklı damaklarla bir araya getireceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla burada ağızlarını tatlandırıyorlar aileleriyle birlikte. ve biz ilgi alakayı gördükçe yaptığımız hizmetlere yenilikler yaparak en iyi hale getirmek istiyoruz. Biz bir yandan da kentte istihdam sağlamış oluyoruz. Burada onlarca personelimize iş kapısı açmışız. Bu da değerli vatandaşlarımızın bizleri tercih etmesiyle alakalı bir durumdur. Bizler kaliteyi ortaya koydukça ve tercih edildikçe aşkla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA