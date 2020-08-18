HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ninova AVM dev kadrosunu birini daha ekledi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM, bünyesinde barındırdığı dev kadrosuna birini daha ekledi.

Ninova AVM dev kadrosunu birini daha ekledi
18.08.2020 13:20 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:24

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM, bünyesinde barındırdığı dev kadrosuna birini daha ekledi.

Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır'ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, korona virüs sürecinde tüm tedbirleri en üst seviyede alarak ziyaretçileriyle buluşmaya ve büyümeye devam ediyor. Ninova Park AVM, Alaçatı Muhallebicisi Diyarbakırlıların hizmetine açıldı.

"Alaçatı Muhallebicisiyle Ege rüzgarını Diyarbakır'da estiriyoruz"

İş insanı 2 çocuk annesi yatırımcı Zehra Civan Ayzit, daha öncede iki farklı markayı Diyarbakır'a kazandırdıklarını ve buda Diyarbakırlıların kendilerine gösterdikleri yoğun ilgiden kaynaklı olduğunu söyledi. Başta Ninova Alışveriş merkezinin pandemi sürecinde inanılmaz dikkatli olduğunu ve ziyaretçilerine güvenli sağlık ortamı sağlığını hatırlatarak, "Bu anlamda inanılmaz hizmetler sunuyor. Kendi işletmemiz açısından da bu böyle. Çalışanlarımız olsun, vereceğimiz hizmet olsun en üst seviyede tedbirlerimizi alarak güzel lezzetlerle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Diyarbakır insanı hizmet anlamında en iyisini hak ediyor, en iyisine layık. Bizde bir yatırım fikrine karar verirken en iyi hizmeti veren bir marka olarak yürütmeye çalışıyoruz. Mekanlarımızın çoğu bir birine benzer yapıda. Ama burada bir Alaçatı, Ege rüzgarı esmesini istedik Diyarbakır'da. Tabi buna ihtiyacımızda vardı. Pembeler, maviler, çiçekler, turkuazlarla bir tatil köyündeymiş gibi bir hissiyatı yaşamak istedik. Sütlü tatlılar, muhallebi, farklı seçenekteki dondurmalar bunları yiyebileceğimiz seçenekleri sunmak istedik. Bu saydığımız ürünlerimiz ve daha birçoğu ablalarımız tarafından hijyenik olarak ev ürünü gibi üretiliyor. Bir yemek programında hünerlerini sergileyen ünlü bir ustamızda burada bizimle çalışıyor. Hünerlerini bu sefer vatandaşlarımıza sunuyor" dedi.

"Alaçatı Muhallebicisi olarak Diyarbakır'ın tatlı kültüründe yerimizi almışız"

Tatlılarda glikoz şurubu ve katkı maddesi içermediğini belirten Ayzit, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinde şubeleri olan bir marka olan Alaçatı Muhallebicisi müdavimleri olan bir damak tadı sunuyor. Lezzetleri tüm Türkiye de çok beğeniliyor. Diyarbakır'da da çok sevildi. ve şartlara göre Diyarbakır'da farklı noktalarda şube açma çalışmalarımız olacak. Çünkü Diyarbakır'ın bir tatlı kültürü var, biz o kültürde Alaçatı Muhallebicisi olarak yerimizi almışız. Biz şerbetli tatlılar dışından vatandaşımızı farklı damaklarla bir araya getireceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla burada ağızlarını tatlandırıyorlar aileleriyle birlikte. ve biz ilgi alakayı gördükçe yaptığımız hizmetlere yenilikler yaparak en iyi hale getirmek istiyoruz. Biz bir yandan da kentte istihdam sağlamış oluyoruz. Burada onlarca personelimize iş kapısı açmışız. Bu da değerli vatandaşlarımızın bizleri tercih etmesiyle alakalı bir durumdur. Bizler kaliteyi ortaya koydukça ve tercih edildikçe aşkla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi Güncel
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak Ekonomi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira...
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor Ekonomi
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular 3. Sayfa
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Mahalle meydanında koronavirüse rağmen dansözlü düğün!
Mahalle meydanında koronavirüse rağmen dansözlü düğün!
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Şükran Ovalı Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Erol Bulut Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Ninova AVM dev kadrosunu birini daha ekledi - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 13:24:58. #1.14#
title