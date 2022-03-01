Nino Tsivadze kimdir ?

18 Ağustos 1986 yılında Gürcistan'ın Batum şehrinde dünyaya gelen Nino Tsivadzeçocukluğunu Batum'da geçirmiştir.

İlk orta öğretim ve liseyi Batum'da okuyan Nino lisans eğitimini Batum Üniversitesi hukuk fakültesinde tamamladıktan sonra 2007 yılında ağır ceza avukatı olarak görev yapmaya başladı 3 yıllık çalışma hayatından sonra 2010 yılında Türkiye'ye gelen Tsivadze çok sevdiği İstanbul'da yaşamaya başladı.

Türkiye'de diploması yetersiz olduğu için hizmet sektöründe çalışmaya başlayan Nino Kısa bir süre sonra emlakçılar Kralı olarak bilinen Izak Hason ile tanıştı ve Hason ile çalışmaya başladı.

Izak Hason'un ısrarları sonrası Gayrimenkul sektörüne adım atan Nino 2014 yılında Gayrimenkul danışmanı olarak çalışmaya başladı.

Emlakçılar Kralı olarak bilinen Izak Hason ile birlikte Beyazıt Öztürk Levent Kırca Nusret gibi ünlü isimler ile birlikte çalışan Nino başarıları ile sektörde tanınmaya başladı.

Aynı zamanda Türkçesini geliştirmeye çalışan Tsivadze bu dönemde çok az Türkçe bilmesinerağmen başarılı çalışmaları sonucunda sektörde adından söz ettirmeye başladı.

7 yıl boyunca Emlak sektörünün en üst seviyede olduğu İstanbul'da Izak Hason ile beraber çalışmalarına devam edenTsivadze 2021 yılında Türkiye'nin en çok sevilen tatil bölgelerinden olan Bodrum Muğla'da Izak Hason ortaklığında Izak Hason Bodrum Konacık olarak ofisini açtı.

Sosyal medyada Nino Bodrum olarak bilinen Nino Tsivadze Kısa bir süre içinde yaptığı başarılar ile Bodrum'da adından söz ettirmeye başladı.

Samimiyeti ve güler yüzlülüğü ile dikkatleriçeken Nino Bodrum Muğla'da oğlu Sandro ile hayatına devam etmektedir.