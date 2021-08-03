Nino Kouter, Manisa FK'da
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Nino Kouter, Manisa FK'da

Nino Kouter, Manisa FK'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, Slovenyalı orta saha oyuncusu Nino Kouter ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, Slovenyalı orta saha oyuncusu Nino Kouter ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Takımın Afyonkarahisar'da kamp yaptığı otelde gerçekleşen imza töreninde, Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Nino Kouter, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri bu kararı vermemde çok etkili oldu. Hedefi şampiyonluk olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için elimden gelenin en iyisin yapacağım" dedi.

Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan, yeni transfer Nino Kouter'in takıma güç katacağını belirterek, Kouter'e başarı dileklerini ilettiler.

Nino Kouter kimdir?

Manisa Futbol Kulübü'nün kadrosuna kattığı Nino Kouter, 1993 yılında Slovenya'da dünyaya geldi. Futbola başladığı NS Mura takımında profesyonel kariyerine adım atan Nino Kouter, 2012-2013 sezonunda DNS Zavrc takımına transfer oldu. 2013-2014 sezonunda Verzej takımına transfer olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu takımıyla 61 karşılaşmada görev aldı. 2016-2017 sezonunda Avusturya ekibi Bad Radkersburg'a imza atan Nino Kouter, 2017-2018'de ilk takımı olan NS Mura'ya döndü. Tecrübeli orta saha oyuncusu, NS Mura takımıyla Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4, Avrupa Ligi Elemeleri'nde 8 ve Avrupa Ligi'nde 2 karşılaşmada görev aldı. Profesyonel kariyeri boyunca 267 resmi maçta forma giyen Nino Kouter, 22 gol kaydetti. - MANİSA

Nino Kouter, Manisa FK'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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