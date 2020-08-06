Ninja Twitch'e geri dönüyor mu? 15 dakikada 100 bin izleyiciye ulaştı!
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Ninja Twitch'e geri dönüyor mu? 15 dakikada 100 bin izleyiciye ulaştı!

Dünyaca ünlü yayıncı Ninja, Mixer platformunun kapanması sebebiyle Twitch 'te yayın açtı. Ninja Fortnite ile kariyerine devam ediyor. Ninja kör mü oldu?

Ninja Twitch'e geri dönüyor mu? 15 dakikada 100 bin izleyiciye ulaştı!
06.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:47

Microsoft'un Mixer adlı platformundan yüksek miktarda sponsorluk ücreti alan Ninja, bu platformun kapanmasıyla Youtube ve Twitch yayını açtı. İlk olarak Youtube yayını açan Ninja, eski platformu Twitch'e geri döndü. Fakat burada devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

Tyler Blevins, Ninja adı ile yıllardır canlı yayın platformunda varlığını sürdürüyor. Fornite'ın vazgeçilmez oyuncusu, on binlerce izleyiciye sahip. Dün açtığı yayında da sadece 15 dakikada 100 bin izleyiciye ulaştı. Bundan önce açtığı YouTube yayınında ise 4 milyondan fazla izlenmeye ulaşmıştı.

Ninja'nın Twitch ile yollarını ayırmasının sebeplerinden biri de Ninja'nın hesabı üzerinden yapılan reklamlar. Twitch kurallarına aykırı içerik yapan yayınların reklamının Ninja'nın hesabı üzerinden yapılması ünlü yayıncıyı çok fazla kızdırmıştı.

Ninja Twitch'e geri dönüyor mu? 15 dakika 100 bin izleyiciye ulaştı!
Ninja Fortnite skin

NINJA NEREDE YAYIN YAPIYOR?

Mixer'in kapanması ile ünlü oyuncu Youtube ve Twitch üzerinde nabız ölçtü gibi duruyor. Twitch, YouTube veya Facebook Gaming üzerinden yayın hayatına devam edebilir.

NİNJA KÖR MÜ OLDU?

22 Temmuz tarihinde paylaştığı fotoğraf ile sağ gözünün neredeyse tamamen görmediğini belirtti.

Ninja Twitch'e geri dönüyor mu? 15 dakika 100 bin izleyiciye ulaştı!

Ninja şu sözlerle durumu belirtti;

Birçok insan sağ gözümün neredeyse tamamen kör olduğunu bilmiyor. Birkaç yıl önce Destiny akışında çok fazla göz ağrısı çekmeye başladım. Bir göz doktoruna gittim ve retinamın ayrıldığını ifade etti. Bu ameliyattan ve çılgın iyileşmeden bu yana, çok sayıda katarakt ameliyatı oldum ve her gün Tanrı'ya şükrediyorum hala iyi bir gözüm ve kariyerim var. Retinam ayrıldığında sağ gözümün tamamen kör olabileceğini söylediler. Herkes vücuduna iyi baksın.

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