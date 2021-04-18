Ninja, LoL oyununun 5. dakikasında ragequit atarak yayını kapattı

Kaybedilen 2v2 savaş sonrası Rammus'un çıkagelmesi bardağı taşıran son damla oluyor.

Ninja son zamanlarda yayınlarında League of Legends oyununda lig atlamaya çalışıyor. Zaman zaman oyunun hiddetine kendisini kaptıran yayıncı dün yaşadığı olay sonrası LoL'e biraz ara verecekmiş gibi gözüküyor.

Yanında Karma destek ile Tristana oynayan Ninja, karşısındaki Jinx ve Pantheon ile 2v2 bir savaşa girmek istiyor. Bir anda arkalarından baskın gelen Rammus ve Pantheon'u bir türlü kesememenin verdiği tilt'lik ile oyunu daha fazla oynayamayacağını söyleyen yayıncı "Pekala beyler, umarım yayından keyif almışsınızdır. Günün geri kalanında kalkıp biraz kafa dinleyeceğim" diyerek yayınını sonlandırdı.

Leauge of Legends'in kıdemli oyuncuları bilir ki bu oyuna bir kez tam anlamıyla bulaştığınızda, içinizde uyanan lig atlama dürtüsüyle kaybetseniz, tilt olsanız da oyunu oynamaya devam edersiniz. Ninja'nın da farklı bir şey yapacağını düşünmüyorum, kendisi kısa bir aradan sonra tekrar LoL oynamaya başlayacaktır.

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Kaynak: Playerbros