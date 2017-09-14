Ninja Kıyafetli Silahlı Soygun Çetesi Yakalandı

Beyoğlu'nda üst üste marketlere silahlı soygun gerçekleştiren "Ninja" kıyafetli gasp çetesi polisin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.



Beyoğlu'nda marketlere girerek silahlı soygun gerçekleştiren Ninja çetesi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürom Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Öte yandan, Ninja kıyafetli soyguncular yaptıkları bir soygun sırasında mahalleli tarafından yola set çekilerek yakalanmak istedi. Soyguncuların mahalleden silahlarla kaçma anları, mahallelinin soygunculara set kurarak çelme takmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, polis yaptığı operasyon sonrası soyguncuları kıskıvrak yakalarken, o anlar kameralarca kaydedildi.



(Fırat Toraman - Sadık Kahraman /İHA)