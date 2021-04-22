Ninja Gaiden: Master Collection için fragman yayınlandı!

Yayıncı Koei Tecmo ve geliştirici Team Ninja, Ninja Gaiden: Master Collection için yeni bir oynanış fragman yayınlandı. Oynanış videosunda Ryu'nun sahip olduğu teknikleri, silahları ve yetenekleri görmek için haberi inceleyiniz!

Fragman, Ryu Hayabusa'nın birden fazla dövüşte iblisleri yok etmesini gösteriyor. Fragman, koleksiyonun hangi oyununun öne çıktığını göstermese de yine de aksiyon dolu. Dahası, Ryu'nun birkaç canavar tarafından ciğnendiğini görme şansımız oldu, bu da oyun sırasında her zaman seviyeyi bir adım ileriye taşıyacak gibi görünüyor.

Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 ve Ninja Gaiden 3: Razor's Edge'in remastered versiyonlarını içerecek Ninja Gaiden: Master Collection, 10 Haziran'da PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak.

NINJA GAIDEN: MASTER COLLECTION FRAGMAN VİDEOSU