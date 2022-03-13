Ninesinin vasiyeti için elinde bastonuyla Çanakkale'ye yürüyor

MENEMEN, İZMİR (İHA) - İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Erzurumlu inşaat ustası Kutbedin Aksak, Çanakkale'de şehit olan oğlunu ziyaret etmek isteyen babaannesinin vasiyeti üzerine Çanakkale'ye gitmek üzere elinde bastonuyla yollara düştü.

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Erzurumlu inşaat ustası Kutbedin Aksak, 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de şehit olan oğlu Hasan Aksak'ın mezarını görmek için Erzurum'dan Çanakkale'ye gitmek isteyen babaannesine bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine babaannesinin 'Onlar savaşa yürüyerek gitti. Biz de yürüyerek gideriz' dediğini aktaran Aksak, babaannesinin vasiyeti üzerine amcasının mezarını ziyaret etmek için bir sırt çantası ve bastonuyla İzmir Menemen'den yollara düştü. Balıkesir'in Burhaniye ilçesine ulaşan 68 yaşındaki Kutbedin Aksak, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Karagöz tarafından karşılandı. Aksak, Kuvvayi-Milliye Anıtı'nı ziyaret etti.

Çanakkale'de köprü açılışına da katılmak istediğini anlatan Aksak, "Benim bir hedefim ninemin vasiyetini yerine getirmektir. Çanakkale'de şehit olan amcamın mezarında bir Fatiha okuyabilmek. Benim düşünceme göre orada yatan herkes benim amcam, benim atamdır. Benim için sadece Hasan amcamın ruhuna Fatiha için değil, bütün şehitler için gidiyorum. Allah izin verirse 3 gün veya 4 günde Çanakkale'de olmayı düşünüyorum. Allah izin verirse oraya ulaşınca hem kendi atalarımıza bir Fatiha okumak, o şerefli günü kutlamak, o günün adına Türkiye'nin gururu olan boğaz köprüsü de yapıldı. Onun açılışına Cumhurbaşkanımız da katılıyor. Umarım, o günün vesilesi ile fırsat olursa Cumhurbaşkanımızın elini sıkmış ve elini öpmüş olurum" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ise, "18 Mart Çanakkale Şehitleri törenlerine yetişmek üzere yola çıkan Kutbedin Bey Burhaniye'ye uğradı. Kendisini karşıladık. Bu anlamlı yürüyüşü için kendisini tebrik ettik. Misafir ettik. Bu anlamlı ve önemli bir günde bu davranışı için kendisini kutluyorum. İnşallah gençlerimize de şehitlerimizi unutmama adına iyi bir örnek olur" diye konuştu. - BALIKESİR