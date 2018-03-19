Ninenin, Başkan Sevgisi

18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle Ergene'de ikamet eden yaşlıları evlerinde ziyaret eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 85 yaşındaki Nazmiye Kalyon'un yoğun sevgisi ile karşılaştı.

Yaşlılar Haftası nedeniyle Ergene'de bulunan yaşlıları ziyaret eden ve tek tek gönüllerini alan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel bu ziyaretlerin birinde 85 yaşındaki Nazmiye Kalyon'un yoğun sevgisi ile karşılaştı. 85 yaşındaki yaşlı kadın karşısında belediye başkanını görünce hasta yatağından doğrulmaya çalıştı.

Nazmiye Kalyon, Başkan Rasim Yüksel'e, "Ah benim canım, sizi duydum da çok iyi oldum. Başkanım sana bir şey söyleyeceğim, unutmadan. Kur'an-ı Kerim okudum seni başkan oturttum, şimdi de bir Kur'an-ı Kerim okuyayım ölünce arkandayım. Ölüyorum, öldüm, tabutla gidiyorum yine başkanımı getirin diye bağıracağım. Çok seviyorum seni, bir evlat olsa bu kadar sevmem. Allah duyuyor beni yalan söylemiyorum. Ölüyorum çenemi çekecekler, Başkanım diye seni isteyeceğim" dedi.

"Yine dua edeceksin yine kazanacağız"

Başkan Rasim Yüksel'de 85 yaşındaki Nazmiye Kalyon'a, "Yaşlılar haftanız kutlu olsun. Sen dua ettin kazandım, Allah kısmet ederse yine dua edeceksin yine kazanacağız. Bu sevgi oldukça, bu dualar oldukça Allah'ın izniyle biz yine kazanırız" diye konuştu.

"Yaşlılarımızın, Yaşlılar Haftası'nı kutluyorum"

Ergene Belediyesi olarak her zaman yaşlıların yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Rasim Yüksel; "Onlar bizim babalarımız, annelerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz ve halalarımız. Tüm Ergene'de Tüm Tekirdağ'da ve Tüm Türkiye'de yaşlılarımızın, yaşlılar haftasını kutluyorum, sağlık ve mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ