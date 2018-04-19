Ninelerin Kur'an-ı Kerim Aşkı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 70 yaş ve üzeri ev kadınları düzenlenen kurslarda Kur'an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşıyor. Okumanın yaşı yok diyerek Kur'an-ı Kerim öğrenmeye koşan kadınlar, yaşıtlarının da Allah'ın kelamıyla tanışmalarını istiyor.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Şükriye Erdoğmak, 69 yaşındaki Mükrime Demirat, Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kursta Kur'an-ı Kerim'le tanıştı. Daha önce farklı nedenlerle okul okumayan ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenemeyen kadınlar, usta öğreticiler eşliğinde bu özlemlerine son verdi.

"Kur'an öğrendiğim için çok mutluyum"

ADEM kurslarında Kur'an-ı Kerim öğrendiğini anlatan Mükrüme Demirat, geceleri bile yatağından kalkarak Kur'an okuduğunu belirtti. Demirat, "Hacca gittim herkesin elinde Kur'an-ı Kerim vardır ben geldim ve ağladım. İş yapmaktan öğrenemedim. Buraya geldim 3 yıl oldu. Allah'a çok şükür biraz televizyondan öğrendim biraz 3 yıldır buraya geliyorum. Okuma yazma kursuna da geliyorum. Okul okumamıştım. Hocamız ve müdüre hanım Allah onlardan razı olsun çok iyiyiz ve çok mutluyuz. Herkes gelsin bu nimeti görsün. Bu çok güzel bir nimettir. Bu Kur'an-ı Kerim'i okusunlar, mutlu olsunlar. Gece gündüz yatamıyorum. Kur'an-ı Kerim hep benim başımın üstünde ikide bir çıkarıp okuyorum. Allah razı olsun hocamız çok güzel gösteriyor" dedi.

"Dünya malına değer"

74 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrendiğini belirten Şükriye Erdoğmak ise, "İşte bu ADEM'de Kur'an-ı Kerim okuyorum. Kur'an-ı Kerim'i hatmettim. Bana yardımcı oldular. Allah onlara da yardımcı olsun. Onlar bana Kur'an-ı Kerim öğretti. Kur'an-ı Kerim'i okudum bu dünya malına değer. Okumayı bilmiyordum. Çok istiyordum. Allah bana yardım etti ve okudum" diye konuştu.

Kızıltepe Kaymakamlığı ADEM Koordinatörü Aslı Gülden Çiçek ise "Merkezimizde şuanda 17 kursumuz var. Kur'an-ı Kerim, Arapça, okuma yazma, bilgisayar ve oyun odası etkinliği gibi kurslarımız var. Kur'an-ı Kerim kursumuz uzun yıllardan beri devam etmekte. Gençlerimiz de Kur'an-ı Kerim kursumuzda var. Ancak 60 yaş üzeri teyzelerimiz var. Bu teyzelerimizin Kur'an-ı Kerim'i öğrenme talepleri bizleri çok mutlu ediyor. Teyzelerimizin mutluluğu bize de yasıyor. Okuma yazma bilmeyenler daha geç bir sürede Kur'an-ı Kerim öğrenebiliyorlar. Çünkü tecvitli eğitim alıyorlar. Genelde bu teyzelerimize okuma yazma öğrettikten sonra Kur'an-ı Kerim dersine alıyoruz. Bu yönde daha hızlı ilerliyorlar. Şuanda ilk aşamada istek, azim ve evdeki çalışmaları ile bir ayda Kur'an-ı Kerim'i geçen varken daha zor algılayanlar 2-3 ayda geçebiliyorlar. Şuanda bizim 17 kursumuzda 320 öğrencimiz var. Her geçen gün bu sayımız artıyor" ifadelerinde bulundu. - MARDİN