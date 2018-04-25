Nina Zilli 10 Mayıs'ta İş Sanat'ta !
"50mila" 45'liğini piyasaya çıkardıktan sonra, 2010 yılında Sanremo Müzik Festivali'ne katılımının ardından yayınlanan "Sempre Lontano" albümüyle Nina Zilli ticari anlamda büyük bir başarı yakaladı.
Sanatçı 2012 Sanremo Müzik Festivali'nde, İtalya'yı Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarımasında temsil etmek üzere seçildi ve yarışmaya "L'amore è femmina (Out of Love)" şarkısıyla katıldı.
Nina Zilli ilk 45'liği "50mila" yı 2009'da piyasaya sürdü. Giuliano Palma'nın vokallerinin yer aldığı şarkı daha sonra Nina Zilli'nin solo versiyonu ile Ferzan Özpetek'in Serseri Mayınlar filminin soundtrack'inde kullanıldı.
Nina Zilli'nin ikinci albümü "L'amore è femmina" 2012'de yayınlandı. Sanatçı, 2015 yılında Sanremo Müzik Festivali'nde üçüncü albümü "Frasi & Fumo"da yer alan "Sola" şarkısıyla yarıştı. Italia Got Talent'ın altıncı serisinde jüri üyeliği yaptı.
2017'de son albümü Modern Art'ı yayınlayan sanatçı albümün dünya turnesi kapsamında 10 Mayıs'ta Türkiye'de ilk defa İş Sanat'ta hayranlarıyla buluşacak.