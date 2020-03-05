Nimona Filmi
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Şekil değiştirici genç Nimona ve çılgın bilim adamı Lord Ballister Blackherat'ın, krallığın hükümdarını ortaya çıkarmak için bir araya gelmesini anlatan animasyon filminin yönetmenliğini Patrick Osborne üstleniyor.
Yönetmen: Patrick Osborne
Senaryo: Marc Haimes, Noelle Stevenson, Max Werner
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Nimona
Yapımcı Firma: Blue Sky Studios
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 14.01.2022
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Kaynak: InterSinema.com