Nimona Filmi
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Nimona Filmi

Nimona filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Nimona filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48
Nimona Filmi

Şekil değiştirici genç Nimona ve çılgın bilim adamı Lord Ballister Blackherat'ın, krallığın hükümdarını ortaya çıkarmak için bir araya gelmesini anlatan animasyon filminin yönetmenliğini Patrick Osborne üstleniyor.

Yönetmen: Patrick Osborne

Senaryo: Marc Haimes, Noelle Stevenson, Max Werner

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Nimona

Yapımcı Firma: Blue Sky Studios

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 14.01.2022


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Kaynak: InterSinema.com

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