Nimet Teyze'den anlamlı teşekkür
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Nimet Teyze'den anlamlı teşekkür

Karşıyaka Belediyesi, pandemi sürecinden en çok etkilenen kesimlerin başında gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için iki ay boyunca örnek bir dayanışma sergiledi.

Nimet Teyze'den anlamlı teşekkür
12.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:16

Kurulan özel ekip, bu dönemde toplam 60 bin civarında telefon araması yaparak her gün büyüklerine hâl hatır sordu, moral desteği verdi, eksik ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştı. Özveri ve içtenlikle yerine getirilen çalışmalar, yalnız yaşayan çınarlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte telefonla arama uygulaması da sona ererken, Karşıyaka Belediyesi'nin 'iyilik elçileri'ne anlamlı bir armağan geldi. 71 yaşındaki Nimet Süzen, iki ay boyunca kendisini hiç yalnız bırakmayan ekibe iki tepsi börekle teşekkür etti. Elleriyle hazırladığı börekleri evine gelen ekibe kapıdan teslim eden Süzen, "Bu zor günlerde beni hiç yalnız bırakmadınız, devamlı aradınız. Hep bekliyordum ne zaman arayacaksınız diye... Çok ilgilendiniz, hep yardımcı oldunuz. Ben de size bu şekilde teşekkür etmek istedim. En kısa zamanda ziyaretinize de geleceğim" dedi. 65 yaş ve üzeri için gündüz sokağa çıkma serbestliği getirilmesinin ardından, pek çok vatandaş da Karşıyaka Belediyesi'ne bizzat gelerek ekibe teşekkürlerini iletti.

Karşıyaka Belediyesi, yeni normal süreçte de 0232 399 40 00 ve 444 1 575 numaralı telefonları arayan 65 yaş üzeri vatandaşlara ve tüm Karşıyakalılara ihtiyaç, soru ve talepleri için yardımcı olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler

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