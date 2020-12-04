Nimes - Marsilya Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Nimes - Marsilya maçıdır. Peki Nimes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Nimes - Marsilya maçıdır. Peki Nimes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

NİMES - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Nimes - Marsilya maçı 4 Aralık Cuma günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

NİMES - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Nimes - Marsilya maçı Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.

NİMES - MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Stade des Costières, Nimes'da oynanacak.