'Nily' ile yapılan aramada ele geçirilen 2 kilo esrara; 4 tutuklama MARDİN'in Midyat ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta, narkotik köpeği 'Nily' ile yapılan aramada 2 kilo 39 gram esrar ele geçirildi.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta, narkotik köpeği 'Nily' ile yapılan aramada 2 kilo 39 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, ilçe girişinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta, narkotik arama köpeği 'Nily' ile arama yaptı. Nily'nin tepki vermesi üzerine gizli bölmelere yerleştirilmiş 6 paket halinde, 2 kilo 39 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA