Nilüferli şampiyonlara Başkan Erdem'den ödül

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ulusal müsabakalarda derece elde eden sporcular ve takımları ödüllendirdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ulusal müsabakalarda derece elde eden sporcular ve takımları ödüllendirdi.

Nilüfer'in şampiyon sporcuları Başkan Erdem ile buluşarak sevinçlerini paylaştı. İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda düzenlenen buluşmada ferdi ve takım halinde ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Başkan Turgay Erdem, Üçevler Gençlik Spor Kulübü, Bursaspor Futbol Okulları, Nilüfer Olimpik Spor Kulübü, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda masa tenisi branşında Türkiye birinciliği elde eden Aydın Demirkol'u başarılarından dolayı kutlayarak, günün anısına hediyeler verdi.

Genç sporcuları elde ettiği başarıların tüm Nilüfer halkı için gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, "Sizlerin bu başarıları ileride daha büyük kitlelere örnek olacaktır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Biz Nilüfer Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başarılarınızdan dolayı sizleri, emek verenleri ve ailelerinizi yürekten tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı