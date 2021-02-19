Nilüferli milli atletten rekor ve paralimpik kotası
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Nilüferli milli atletten rekor ve paralimpik kotası

19.02.2021 12:48 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:53
Nilüferli milli atletten rekor ve paralimpik kotası

BURSA'da Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve milli takım oyuncusu Hakan Cira, Dubai 2021 World Para Athletichs Grand Prix kota yarışlarında hem Türkiye rekoru kırdı hem de Tokyo'da yapılacak paralimpik yarışlarına katılma hakkı elde etti.

BURSA'da Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve milli takım oyuncusu Hakan Cira, Dubai 2021 World Para Athletichs Grand Prix kota yarışlarında hem Türkiye rekoru kırdı hem de Tokyo'da yapılacak paralimpik yarışlarına katılma hakkı elde etti.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye'de ve uluslararası arenada hem Nilüfer'i hem de Bursa'yı başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Katıldığı ulusal ve uluslararası turnuva ve şampiyonalarda aldığı sonuçlarla büyük gurur yaşatan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, yeni bir başarının daha altına imza attı. Dubai'de gerçekleştirilen 2021 World Para Athletichs Gran Prix'de kota yarışlarına katılan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve milli takım oyuncusu Hakan Cira, hem rekor kırdı hem de paralimpik yarışlarına katılma hakkı kazandı. Yarışların 400 metre T13 kategorisinde elde ettiği 49.58'lik derecesiyle Türkiye rekorunu kıran Cira, gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca dünya sıralamasında 6'ncı sıraya yükselen Hakan Cira, bu başarısıyla Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde etti.

Hakan Cira ayrıca, mart ayında Tunus'ta yapılacak Grand Prix'de, dünya sıralamasında üst sıralara çıkmak için yarışacak.

Nilüferli milli atletten rekor ve paralimpik kotası
Nilüferli milli atletten rekor ve paralimpik kotası
Nilüferli milli atletten rekor ve paralimpik kotası
Nilüferli milli atletten rekor ve paralimpik kotası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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