Nilüferli karatecilerden kürsüye ambargo
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Nilüferli karatecilerden kürsüye ambargo

Nilüferli karatecilerden kürsüye ambargo
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen, 3. CDSK İller Arası Karate Şampiyonası'nda Nilüfer Belediyesporlu karateciler 3 birincilik, 2 ikincilik ve 6 üçüncülük olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen, 3. CDSK İller Arası Karate Şampiyonası'nda Nilüfer Belediyesporlu karateciler 3 birincilik, 2 ikincilik ve 6 üçüncülük olmak üzere toplam 11 madalya kazandı. Ayrıca Nilüfer Belediyespor Yıldız Kız Takımı da ekip olarak birincilik kupası kazandı.

Sporun farklı branşlarında çok sayıda başarılı sporcu yetiştiren Nilüfer Belediyespor, diğer bir yandan da katıldığı şampiyonalara damga vuruyor. Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen 3. CDSK İller arası Karate Şampiyonası'na katılan Nilüfer Belediyespor'un karatecileri de, kürsüye ambargo koydu. Yeşil mavi beyazlı karateciler, İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde geçen hafta sonu düzenlenen şampiyonanın farklı kategorilerinde mücadele etti. Nilüfer Belediyesporlu karateciler Minik Erkek Kumite'de Ali Varlı, Minik Kızlar Kumite'de Naz Kayadere ve Ümit Erkek Kumite'de Oğuz Tosun tüm maçlarını kazanarak birinci oldular. Yıldız Erkek Kata'da Efe Başlı ve Genç Kızlar Kumite'de N. Serra Özdemir ise ikincilik elde ettiler. Minik Kızlar Kata'da Cansu Erden, Minik Erkekler Kumite'de Can Erden, Yıldız Erkek Kumite'de Emirhan Üsküplü, Yıldız Kızlar Kumite'de Nisanur Çakır, Genç Erkeler Kumite ise Seyit Çakır ve Genç Erkekler Kata'da Yusuf Avcı 3. oldu.

Nisanur Çakır, Melis Güngör ve F.Elif Uzunsoy'dan oluşan Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Takımı da takım halinde birincilik elde etti. - BURSA

Nilüferli karatecilerden kürsüye ambargo

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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