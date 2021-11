Nilüferli kadınlar şiddete karşı haykırdı

Nilüferli kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yürüdü.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Nilüferli kadınlar, bu yıl da seslerini duyurmak için sokaktaydı. Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüşe katılan çok sayıda kadın, şiddetin son bulması için haykırarak tepkilerini dile getirdi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Nilüfer Kent Konseyi binası önünde bir araya gelen kadınlar, ellerindeki pankartlarla, sloganlar eşliğinde Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Altun, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Dilber Dereli, Vildan Özkula ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş ile Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri ve çok sayıda kadın hep birlikte Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'na sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüş sonunda Halk Evi önündeki meydanda toplanan kadınlar burada basın açıklaması yaptı.

Kadınlar adına açıklamayı Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Altun yaptı. Altun açıklamasında şöyle dedi: "Destek görmeyen, iş bulamayan, çocuklarını bırakacak bir kreş, sığınacak bir yeri olmayan, yoksullukla terbiye edilmeye çalışılan kadınlar şiddet gördükleri evlere mahkum oluyor. Yoksulluk ve işsizlik derinleştikçe şiddet de katmerlenerek büyüyor."

Nilüfer Belediye Başkanı Dr. Sibel Özer de "Şiddetin her türlüsüne karşı mücadelemizin, dayanışmamızın bu simge gününde sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Kadınlar her gün öldürülüyor ve her gün binlerce şiddet olayının mağduru oluyor. Bu şiddetin karşısında dimdik ayaktayız ve olmaya da devam edeceğiz. Tüm bu karanlığa inat dayanışma içinde mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Yürüyüş ve açıklamaların ardından kadınlar "Buzdağının altında ne var?" adıyla düzenlenen, kadına yönelik şiddetin temelleri ve şiddetle mücadele konularının ele alındığı atölye çalışmasına katıldılar. - BURSA