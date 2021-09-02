Nilüferli gençlerden barış çağrıları
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Nilüferli gençlerden barış çağrıları

Nilüferli gençlerden barış çağrıları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri, 1 Eylül Dünya Barış Gününde barış çağrısı yaptı.

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri, 1 Eylül Dünya Barış Gününde barış çağrısı yaptı. Gençler barışa giden yola katkı sunmak istediklerini ifade ettiler.

1 Eylül Dünya Barış Günü'nü çeşitli faaliyetlerle kutlayan Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, bu arada Nilüfer Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısına da katılarak, Barış Günü mesajlarını paylaştılar. Belediye Başkanı Turgay Erdem'in çağrısıyla kürsüye çıkan Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri İlke İzmir ve Sinan Cem Aslandoğan, her yıl Barış Günü kutlamaları yapıldığını, ancak dışarıda değişen bir şey olmadığını ve şiddete, baskıya maruz kalan milyonlarca insan olduğunu ifade ettiler. Gençler, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler: "Biz gençler karar vericilerden, savaş politikasından arındırılmış, sürdürülebilir yaşamları olan toplumları var etmek için alanlar oluşturmalarını istiyoruz. Her gün haberlerde, sosyal medyada birbiriyle kavga eden siyasiler görmek istemiyoruz, bundan çok sıkıldık. Biz toplumuyla bir arada oturabilen, birbirini dinleyebilen, toplumu için, bütün dünya için halkıyla tartışabilen, çözümler üretebilen karar vericiler görmek istiyoruz."

Bu isteklerin gerçekleşmesi için gençlere de yol açılmasını isteyen ve ayrıca iklim krizi karşısında da konuşmakla yetinmeyip artık harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan gençler, "Ülkemizde iklim krizinin tetiklediği yangınlarda ve sellerde binlerce insan mağdur oldu. Bütün bunlar hepimizin derdi olmalı. Hepimiz biriz, birlikte, omuz omuza, barış dolu günlere yürüme umuduyla yaşıyoruz. Gençler olarak bugünün de ortakları olarak barışa giden yola katkı sunmak istiyoruz" dediler. Gençler daha sonra Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve meclis üyelerine barış rozetleri taktılar.

Meclisin ardından Üç Fidan Gençlik Parkı'nda çeşitli faaliyetler yapan gençler, burada da barış dileklerini yinelediler. Programa çok sayıda gencin yanı sıra başkan yardımcıları Zafer Yıldız, Remzi Çınar ve Engin Yener de katıldı. Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, gençlerden barışa dair umutlarını kaybetmemelerini isteyerek "Güzel yarınlar için gençlere ihtiyacımız var. Gelecek sizlersiniz" dedi. - BURSA

Nilüferli gençlerden barış çağrıları
Nilüferli gençlerden barış çağrıları
Nilüferli gençlerden barış çağrıları
Nilüferli gençlerden barış çağrıları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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