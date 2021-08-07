Nilüferli çiftçilerden Manavgat'a anlamlı yardım
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Nilüferli çiftçilerden Manavgat'a anlamlı yardım

Nilüferli çiftçilerden Manavgat'a anlamlı yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nilüfer Unçukuru Mahallesi sakinleri, orman yangınlarının sürdüğü ve hayvanlara yedirecek saman ihtiyacının gündeme geldiği Manavgat'a, 350 adet saman balyası gönderdi.

Nilüfer Unçukuru Mahallesi sakinleri, orman yangınlarının sürdüğü ve hayvanlara yedirecek saman ihtiyacının gündeme geldiği Manavgat'a, 350 adet saman balyası gönderdi.

Unçukuru Mahallesi sakinleri Türkiye'nin yaşadığı zor günlerde dayanışmanın en güzel örneklerinden birine imza attı. Nilüfer'de merkezin dışında kalan kırsal mahallelerden yaklaşık 300 nüfuslu bir dağ köyü olan Unçukuru Mahallesi sakinleri, yangın bölgesine gönderilmek üzere Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin de destekleri ile kendi aralarında saman ve erzak topladı. Nilüfer Belediyesi'nin desteği ile bir tır kiralandı ve toplanan yarımların ilk partisi olan 350 adet saman balyası köy meydanında bu tıra yüklenerek yola çıktı. Saman balyalarının tıra yüklenmesine köyün çocukları da yardım etti.

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede yangından etkilenen çiftçilerin zor günlerinde yanlarında olduklarını hissettirmek istediklerini belirten Unçukuru Mahallesi Muhtarı Ali Bulut şunları söyledi: "Yangınlardan dolayı vatandaşlarımız çok mağdur oldu. Köyümüzün kalkındırma derneği ile toplantı yaptık ve Nilüfer Belediyesi'nin desteği ve koordinasyonu ile böyle bir yardımda bulunmak istedik. Bölgede en çok erzak ve hayvan yemi ihtiyacı olduğunu öğrendik. Pazartesi günü de ev eşyası ve erzak yardımlarımızı göndereceğiz. Televizyonda o görüntüleri gördük. Onlar da bizim gibi kırsalda yaşayan insanlar, kendimizi onların yerine koyduk. O insanları anlamak bizim için daha kolay. Onları çok iyi anlıyoruz ve kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Toplanan saman balyaları, erzak ve diğer malzemeler Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi koordinasyonunda Manavgat Belediyesi'ne teslim edilecek. - BURSA

Nilüferli çiftçilerden Manavgat'a anlamlı yardım
Nilüferli çiftçilerden Manavgat'a anlamlı yardım
Nilüferli çiftçilerden Manavgat'a anlamlı yardım
Nilüferli çiftçilerden Manavgat'a anlamlı yardım
Nilüferli çiftçilerden Manavgat'a anlamlı yardım
Nilüferli çiftçilerden Manavgat'a anlamlı yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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