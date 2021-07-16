Nilüfer Yaz Spor Okulları'nda sertifika heyecanı
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Nilüfer Yaz Spor Okulları'nda sertifika heyecanı

Nilüfer Yaz Spor Okulları'nda sertifika heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Nilüfer Belediyesi'nin, Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem sona erdi.

Nilüfer Belediyesi'nin, Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem sona erdi. Basketbol, jimnastik, yüzme gibi 16 branşta verilen eğitimlerin sonunda 766 öğrenci, sertifika heyecanı yaşadı.

Nilüfer Belediyesi'nin, çocukların yaz tatilini sporla iç içe verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları ve Tam Gün Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem sona erdi. Üçevler Gençlik ve Spor Merkezi, Üçevler Spor Tesisleri, Beşevler Jimnastik Salonu, Altınşehir Gençlik ve Spor Merkezi, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu'nda korona virüs önlemleri alınarak gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, bu yıl da büyük ilgi gördü. Çocuklar, futbol, savunma sporları, squash, basketbol, voleybol, jimnastik, yüzme gibi 16 farklı branşta, eğitmenler eşliğinde sporla buluştu.

Tam Gün Yaz Spor Okulları da dopdolu geçti. Çocuklar, sporun yanında modern dans, halk oyunları, drama gibi tamamlayıcı sanatsal ve sosyal eğitimler alarak gün boyu keyifli zaman geçirdi.

Tam gün yaz spor okullarına 93 öğrenci katılırken, 16 branştaki eğitimlerle birlikte toplam 766 öğrenci üç haftalık süreci tamamladı ve ilk dönemin son gününde sertifika heyecanı yaşadı.

Yaz Spor Okulları'nda ikinci dönem 26 Temmuz tarihinde başlayacak. Nilüfer Belediyesi'nin yaz spor okullarından faydalanmak isteyenler aşağıda belirtilen gençlik ve spor merkezlerinin telefonlarından ayrıntılı bilgi alabilirler. - BURSA

Nilüfer Yaz Spor Okulları'nda sertifika heyecanı
Nilüfer Yaz Spor Okulları'nda sertifika heyecanı
Nilüfer Yaz Spor Okulları'nda sertifika heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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