Nilüfer ve Osmangazi Nüfus Müdürlükleri pazar günü açık olacak

Bursa Valiliği, Nilüfer ve Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 4 Nisan Pazar günü açık olacağını duyurdu.

Bursa Valiliği, Nilüfer ve Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 4 Nisan Pazar günü açık olacağını duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 4 Nisan 2021 Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında Nilüfer ve Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı