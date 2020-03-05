Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi hayat buluyor

05.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:39

Nilüfer Belediyesi'nin, sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmak, sosyal girişimlerin kendi aralarında olduğu kadar, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan iş birliklerini de çoğaltmak amacıyla hayata geçireceği Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.