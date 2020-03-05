Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi hayat buluyor

05.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:46

Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçireceği Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin tanıtımı yapıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kurum olarak sosyal girişimciliği desteklediklerini ve bu konuda üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.



BEBKA 2019 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanarak hayat geçirilen "Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi"nin tanıtım toplantısı Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ndeki Barış Meclisi'nde gerçekleşti. Belediye Başkanı Turgay Erdem, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ile sivil toplum, üniversite, akademik odalar, kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin hedefleri ele alındı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sosyal girişimciliğin Türkiye ve dünyadaki gelişimine dikkat çekti. Başkan Turgay Erdem, "Sosyal fayda sağlayan iş fikirleri ve iyi örnekler toplumun her kesiminden insanı, özellikle de gençleri motive ediyor. İşsizlik meselesiyle yüz yüze olan dünyamızın yenilikçi iş fikirlerine ihtiyacı var. Bu noktada sosyal girişimciliğin kilit rol oynayacağına inanıyorum. Nilüfer Belediyesi olarak bizler de sosyal girişimciliği destekliyor ve bu konuda bir yerel yönetim olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeyi hedefliyoruz" dedi.



Nilüfer Belediyesi'nin öncü bir projeyi daha hayata geçirdiğinin altını çizen Başkan Turgay Erdem, "Bursa'da bu alanda bir çatı kuruluş eksiği vardı. İstanbul'da, sosyal girişimlere, yatırımcıların ve özel sektörden kurumların yöneldiklerini görüyoruz. Bursa'da bu ihtiyaca cevap vermek maksadıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın 2019 Yılı Girişimcilik Mali Destek Programı'ndan hibe alarak hayata geçirdiğimiz Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projemiz hayata geçmiş bulunuyor. Kurduğumuz bu merkez ile ilimizde ve çevre illerde sosyal girişimcilik fikri olan vatandaşlarımızın ve bu alandaki bütün paydaşların çeşitli eğitim ve faaliyetlerle kapasitelerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu fikirlerinin sosyal girişim haline getirilmesinde yardımcı olacak ve bu girişimlerin fonlanması aşamasında destek verecek bir yapı oluşturuyoruz" diye konuştu.



"Her zaman desteğe hazırız"



BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de iş birliğinden dolayı Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bölgesel kalkınma çok sık ele aldığımız bir konu. Yerel kalkınma hedefleriyle bölgelerimizin ihtiyaçlarını iyi tespit ederek, bunun makro politikalarla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Bizde bu konuda bölge planı hazırladık. İş birlikleri kaynakların verimli kullanılmasına imkan sağlayacak. Girişimcilik olmazsa gelişme de yeterli olmaz. Sosyal girişimcilik konusu çok önemli bir konu. Nilüfer Belediyesi ile güzel projeler hayata geçirdik. 10 yılda Nilüfer Belediyesi'ne çeşitli projelerde önemli ölçüde destek sağladık. Nitelikli projelerde her zaman destek vermeye çalışıyoruz. Umarım bu projemizde güçlü temelle hayata geçecek ve olumlu sonuçlar alacağız. Girişimcilik Bursa'ya yakışan bir vizyon olmalı" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmalığı'ndan Serra Titiz, Türkiye ve dünyadaki sosyal girişimcilik uygulamaları üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi'nin önemli bir projeyi hayata geçirdiğine işaret eden Serra Titiz, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin geliştirme eğitimleri, kuluçka destekleri, yarışmalar düzenleyerek çalışmalara imza atacağını belirtti.



Konuşmaların ardından Nilüfer İnovasyon Merkezi'nde Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi Arama Çalıştayı düzenlendi. Başkan Turgay Erdem ve sivil toplum, üniversite, akademik odalar, kamu ile özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, çeşitli konu başlıkları ele alınarak çözüm teklifleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - BURSA

Kaynak: İHA