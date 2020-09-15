Nilüfer Nüfus Müdürlüğü KPSS'ye girecek adaylar için pazar günü açık olacak
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Nilüfer Nüfus Müdürlüğü KPSS'ye girecek adaylar için pazar günü açık olacak

Bursa'da, Nilüfer Nüfus Müdürlüğü, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (2020-KPSS ÖABT) girecek adaylar için hafta sonunda açık tutulacak.

Nilüfer Nüfus Müdürlüğü KPSS'ye girecek adaylar için pazar günü açık olacak
15.09.2020 08:45 | Son Güncelleme: 15.09.2020 08:48

Bursa'da, Nilüfer Nüfus Müdürlüğü, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (2020-KPSS ÖABT) girecek adaylar için hafta sonunda açık tutulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Müdürlük, KPSS'ye katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 20 Eylül Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde hizmet verecek.

Kaynak: AA

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