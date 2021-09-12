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Nilüfer Kupası için tırmandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nilüfer Kupası için tırmandılar

Nilüfer Belediyesi'nin Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun desteği ile düzeldiği Lider Tırmanma Yarışması Nilüfer Kupası'na katılan sporcular sergiledikleri performansla nefesleri kesti.

Nilüfer Belediyesi'nin Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun desteği ile düzeldiği Lider Tırmanma Yarışması Nilüfer Kupası'na katılan sporcular sergiledikleri performansla nefesleri kesti.

Nilüfer Belediyesi tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun desteği ile bu yıl 5.si düzenlenen Lider Tırmanma Yarışması Nilüfer Kupası, Görükle Spor Parkı'nda düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden, aralarında milli sporcuların da yer aldığı tırmanışçılar iki gün süren kupa müsabakalarında en iyi dereceyi elde etmek için yarıştı. Her anı heyecan içinde geçen yarışlara sporcuların aileleri ve sporseverler büyük ilgi gösterdi. Yaş sınırlamasın olmadığı yarışma, kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlendi.

Süre ve tırmanış performanslarının değerlendirildiği kupa yarışması sonunda erkekler ve kadınlar kategorilerinde derece listesinde ilk 8'de yer alan sporcular toplam 12 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Sporculara madalya, kupa ve ödülleri Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Meclis Üyesi Serkan Çalışkan ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hülya Akgül tarafından verildi.

Yarışmada, kadınlar kategorisinde İnayet Füsun Macit üçüncü, Ayşe Narmanlı ikici, Sevda Geyik birinci olurken, erkekler kategorisinde Muhammet Ali Keskin üçüncü, Oğuz Işık ikinci, Nuri Aydemir ise birinci sırada yer aldı. - BURSA

Nilüfer Kupası için tırmandılar

Nilüfer Kupası için tırmandılar

Nilüfer Kupası için tırmandılar

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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