Nilüfer: İsraf çılgınlığının durmasına çok sevindim

Türk Pop Müziği'nin usta ismi Nilüfer, karantina sürecinden herkesin büyük bir ders çıkardığını söyledi. Tüm dünyanın korona virüs ile mücadele ettiği ve evinde kaldığı bu dönemin dil, din, ırk, sosyal statü farkı olmaksızın bize büyük bir ders verdiğini söyleyen Nilüfer "Her kötü olaydan büyük bir ders çıkarmalıyız. Korona hepimizin dünyaya bakışını etkiledi. " dedi

Sağlığın, dünyadaki her şeyin önüne geçtiğini ve savaşların bittiğini söyleyen sanatçı "En büyük savaşı sağlığa karşı veriyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise en önde savaşıyor. Savaşların durması için böyle bir felaketin olması gerekmeseydi keşke. Dünyada her şey durdu. Savaşlar, tüketim çılgınlığı, israf, sağlıksız beslenme gibi birçok konuda umuyorum ki iyileşmeler oldu." dedi.

"SEVDİKLERİMİZE ZAMAN AYIRAMIYORDUK"

& ;Ünlü sanatçı, hayatın hızlı akışı içinde düşünmediğimiz, öncelik vermediğimiz birçok konuyla yüzleşmemizi sağlayan bu dönemin olumlu etkiler bırakacağına inandığını belirtti. Günlük hayatın hızından dolayı ailemize ve sevdiklerimize zaman ayırmıyorduk, iletişim kuramıyorduk" dedi

"İSRAF ÇILGINLIĞI DURDU"

Bu konularda çevresindeki birçok kişinin farkındalık yaşadığını belirten Nilüfer, " En çok da israf çılgınlığının durmasına sevindim. Açık büfe kahvaltılar ve otellerdeki açık büfe yemekler, ben dahil birçok kişinin rahatsız olduğu konulardı"& ; dedi.