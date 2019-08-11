Nilüfer'in parklarında hayat var

11.08.2019 09:57

Nilüfer Belediyesi'nin, yıl sonuna kadar sayısı 310'a ulaşacak olan parkları, her yaştan vatandaşın buluşma noktası haline geldi.

Çevre ve doğal yaşam kenti Nilüfer'de, park ve yeşil alan sayısı her geçen gün artıyor. Sahip olduğu park sayısı ve yeşil alan miktarıyla dikkat çeken Nilüfer Belediyesi, modern ve çevreci park projeleriyle, kent halkına nefes aldıracak ortamlar sağlıyor. Nilüfer Belediyesi'nin 2019 yılı itibariyle park sayısı 304'e ulaştı. Yeni projeler ve sorumluluk alanlarının artmasıyla birlikte kentteki toplam park alanı 930 bin 815 metrekareye ulaştı. Park sayısının yıl sonu itibariyle 310 olması hedefleniyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, önceliklerinin, kentte yaşayan çocukların taleplerini de dikkate alarak, yeşil alan miktarını artırmak olduğunu söyledi. Başkan Erdem, Nilüfer halkının hem spor yaptığı hem de keyifli anlar geçirdiği parklara sürekli yenilerini ekleyeceklerini ifade ederek vatandaşlardan da yeşil alanlara sahip çıkmalarını istedi. Yeşile ve çevreye verdikleri önemi uyguladıkları projelerle gözler önüne serdiklerini belirtenTurgay Erdem, Bursa'nın kaybolan yeşiline yeniden kavuşmasına öncülük edecek çalışmalara imza attıklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA