MUDANYA, BURSA (İHA) - Nilüfer'i Mudanya'ya bağlayan yol asfaltlanıyor

BURSA - Bursa'da merkez Nilüfer ile Mudanya ilçesini birbirine bağlayan Balat ile Hasköy arasındaki yoldaki altyapı çalışması tamamlandı. Buski'nin çalışmasının sona ermesiyle birlikte asfaltlama işlemi de başlatıldı.

Balat'ı Hasköy'e bağlayan Bey sokaktaki Buski'nin altyapı çalışması tamamı ile sona erdi. 120 metre uzunluğundaki yol asfaltın özelliğini yitirmesinden dolayı adeta köstebek yuvasına dönmüştü. Yağmur ve kar yağışlarının sona ermesiyle Buski ekipleri altyapı çalışmalarını tamamlayınca bölgede hummalı bir şekilde asfaltlama işlemine geçildi.

Güzergahı kullanan ve araçlarının zarar gördüğünü söyleyen sürücüler yolun yenilenmesi için yetkililerden destek bekledi. Bu çağrıya kısa sürede cevap veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ekipleri hızlıca çalışmalara başladı. Yolun altyapısının bitirilmesi ve asfalt için hazır hale getirilmesi çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Özelliğini yitiren asfalt kazındı, ardından altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler son olarak da asfaltı yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Öte yandan bölgede Şehir Hastanesi'ni Hasköy ve Mudanya'ya bağlayacak yeni yolun çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.