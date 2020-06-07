Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL -1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL -1

Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzelliğiyle ilgi görüyor.

Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL -1
07.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:11

Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL

 

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzelliğiyle ilgi görüyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, cazibe merkezi haline dönüştürmek için başlattıkları proje kapsamında, ilk olarak susuzluk nedeniyle kurumaya başlayan göle su takviyesi yapıp hayat verdiklerini söyledi.Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde iki dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, lotus çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık olarak 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği, suyun dibinde çamurda kökleniyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun ise Amazon ormanlarından göçmen kuşlar ile taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor.KURAKLIK YAŞAYAN GÖLE SU TAKVİYESİ YAPILDIDoğa harikası Nilüfer Gölü, 5 yıl önce susuz kaldığı için kuruma tehlikesi yaşadı. Biga Belediyesi tarafından, 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek göle su verilmeye başlandı. Düzenli olarak su takviyesi yapılan göl, kurumaktan kurtarıldı ve eskisi gibi yeşillenen yaprakların arasından açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerin beğenisini toplamaya başladı. KOPARMANIN CEZASI 73 BİN TLMayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasımın son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor. Yaz- kış var olan büyük yeşil yapraklar arasında bu günlerde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzelliğiyle ilgi görüyor. Gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzara karşısında büyüleniyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 73 bin TL ceza kesiliyor.GÖLDE İNCELEME YAPTILARAK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın desteğiyle Biga Belediyesi tarafından, Nilüfer Gölü'nün cazibe merkezi haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Biga Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Erdoğan, Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Ergün Erkap ve Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı, proje kapsamında yapılacak çalışmalar için gölde incelemelerde bulundu. 'MESİRE ALANI OLACAK'Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Nilüfer Gölü'nün Biga'nın önemli bir zenginliği olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "Meşelik bir alanda çok güzel, organik bir gölümüz. Biga Belediyesi olarak bu gölün kurumaması, çiçeklerimizin daha sağlıklı yetişmesi için çektiğimiz hattan su takviyesi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde burası güzel bir mesire alanı olacak. Gölümüzün etrafı koruma altına alınarak, ahşap yürüyüş yolları yapılacak. Gölün farklı yerlerine bank ve kamelyalar yer alacak. Göle gelen ziyaretçiler meşeliğin altında dinlenebilecek, piknik yapabilecek. Çevresine yapılacak ahşap yollar sayesinde göl 360 derece gezilebilecek. Ziyaretçiler nilüfer çiçeklerini izleme fırsatı bulabilecek. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kafeterya ve lavabo olacak. Bu tür yerler için sadece yerel yönetimde değil, tüm vatandaşların üzerinde bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Buradaki güzellikleri yaşatmak hepimizin borcu. Nilüfer Gölü'müzün koruma altına alınmasında hassasiyetle bütün çalışmaları takip eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan başta olmak üzere, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile projeye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.'GÜNEY MARMARA BÖLGESİNDE SADECE BİGA'DA'Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç ise göldeki nilüfer çiçeklerinin, Güney Marmara bölgesinde sadece Biga'da bulunan doğal ve endemik bir tür olduğunu belirterek, "Bu güzelliği yaşatmak, devamlılığını sağlamak istiyoruz. Nilüfer çiçeklerimiz Mayıs ayının sonu gibi başlıyor, Ağustos ayının sonuna kadar açmaya devam ediyor" diye konuştu.NİLÜFER GÖLÜ ŞENLİKLERİ DÜZENLENİYORBiga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Ergün Erkap da, "Bülent Erdoğan başkanımızla burada geçen sene Nilüfer Gölü Şenliği yaptık. Bu sene maalesef koronavirüs yüzünden bu organizasyonumuzu gerçekleştiremedik. Belediye Başkanımız buraya su vererek sonbaharın son gününe kadar nilüferlerin açık kalmasını sağladı. Yazın Ağustos ayında göl kuruyordu. Biz buraya özellikle Biga Belediyesi'nin hattından su çektik. Bu sayede Kasım ayına kadar nilüferlerimiz açık kalıyor" dedi.

Eşi ve kızı ile Nilüfer Gölü'nü görmeye gelen Canan Şahin, "Koronavirüs nedeniyle kendimizi doğaya attık. Çok harika bir ortam var. Herkesin gelip, görmesini tavsiye ederim. Biz de kaç seneden beri merak ediyorduk. İlk defa geldik. Artık çocuklarımız ve kendimiz kalabalık ortama giremiyoruz. Doğaya gidelim, yürüyüş yapalım istiyoruz. Bu doğa harikasını görelim dedik. Şu anda da çiçek açma dönemiymiş. Çok beğendik, bayıldık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu Haber
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Ölüm oranı koronavirüsten 3 kat fazla! Bir kentimizde KKKA vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronavirüsten 3 kat fazla! Bir kentimizde KKKA vakaları gün geçtikçe artıyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı...
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Rafet El Roman Beyazıt Öztürk Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL -1 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 10:15:13. #1.15#
title