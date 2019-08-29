Nilüfer Edebiyat Müzesi'ne "Özel Müze" statüsü verildi

29.08.2019 10:11

Nilüfer Belediyesi'nin 2018 yılında Misi'de hayata geçirdiği Edebiyat Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından tescillendi. Bakanlık, gereken şartları taşıdığı belirlenen Nilüfer Edebiyat Müzesi'ne, "Özel Edebiyat Müzesi" statüsü verdi.



Nilüfer Belediyesi'nin giderek bir sanat köyüne dönüştürdüğü Misi'de (Gümüştepe) açılan Nilüfer Edebiyat Müzesi, kısa sürede örnek bir müze haline geldi.



Türkiye'de bir ilk olan Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde, koleksiyon sergileri bünyesinde 185 yazar ve şairin kitap el yazmaları, kitap eskizleri, daktiloları ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyaları yer alıyor. Müze ayrıca yeni müzecilik anlayışı çerçevesinde yaşayan müze deneyimlerine de mekan olmayı sürdürüyor.



İki ayda bir değişen, temalı geçici sergilerin ve disiplinler arası birçok atölyenin düzenlendiği Nilüfer Edebiyat Müzesi, sadece bir yıl içinde binlerce kişiyi ağırladı.



Türkiye'nin, aynı mekanda çok geniş yelpazede yazar ve şaire dair bir koleksiyonu edebiyatseverlerle buluşturan ilk müzesi olma özelliği taşıyan Nilüfer Edebiyat Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tescille, artık "Özel Müze" statüsünde.



Nilüfer Edebiyat Müzesi'nin Tarihi Kentler Birliği tarafından 'Sanat ve Edebiyat Müzeleri' kategorisinde ödüle değer görüldüğünü hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu gelişmeden mutluluk duyduğunu belirterek; "Nilüfer'deki diğer müzelerimizin de özel müze statüsüne alınması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



Nilüfer Edebiyat Müzesi'nin kendi alanında iyi bir örnek olarak değerlendirildiğini sözlerine ekleyen Başkan Erdem, "Amacımız bu tür örnekleri daha da çoğaltmak. Halkımızı, sanatın, kültürün her alanıyla buluşturmak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA