Nilüfer: Deniz Seki'ye çok üzüldüm

31.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:41

Günay'daki yılbaşı sahnesi öncesi eksiklerini tamlamak için alışverişe& ; çıktığını söyleyen ünlü sanatçı, "Bu akşam sahnem var. 1-2 eksiğim vardı o yüzden bu soğuk havada alışverişe çıktım." dedi.

'Bu tip kazalar herkesin başına gelebilir'

Geçtiğimiz günlerde sahneden kazara düşen Deniz Seki'ye çok üzüldüğünü söyleyen Nilüfer, "Çok şükür önemli bir durum yokmuş diye duydum. Bu tür tahlisiz kazalar herkesin başına gelebilir.& ; Yıllar önce bende bir kaç kez bu tür tahlisiz sahne kazaları yaşadım" dedi.



