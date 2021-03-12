Nilüfer'deki camilerde bahar temizliği
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Nilüfer'deki camilerde bahar temizliği

12.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:18
Nilüfer'deki camilerde bahar temizliği

Nilüfer Belediyesi, 2003 yılında başlattığı ibadethane temizliğini sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi, 2003 yılında başlattığı ibadethane temizliğini sürdürüyor. Nilüfer'deki 116 ibadethane 90 dereceye varan sıcak suyla, özel köpüksüz deterjanla yıkanarak aynı zamanda dezenfekte ediliyor.

Nilüfer Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte bu yıl da ibadethanelerde temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi'nin 2003 yılından bu yana yaptığı ibadethane temizliği yüksek teknolojik sistemle hijyenik şekilde gerçekleştiriliyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki çoğunluğu cami toplam ibadethanede temizlik yapılarak vatandaşların daha sağlıklı koşullarda ibadetlerini gerçekleştirmelerine imkan sunuluyor.

Yıllardır cami ve cemevlerinin temizliğini yapan Nilüfer Belediyesi, her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında bu çalışmayı gerçekleştiriyor Temizlik çalışmaları, 90 dereceye varan sıcak suyla, özel köpüksüz deterjanla, yüksek basınç kullanılarak yıkama ve vakumlama işlemiyle gerçekleştiriliyor. Dezenfekte özelliği de taşıyan deterjanlarla yıkanan halılar, insan sağlığına zararsız özel parfümlerle de ferahlatılıyor. Nilüfer Belediyesi bu yıl toplam 116 ibadethanede toplam 70 bin metrekare halının temizliğini yapacak. - BURSA

Nilüfer'deki camilerde bahar temizliği
Nilüfer'deki camilerde bahar temizliği
Nilüfer'deki camilerde bahar temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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