Nilüfer'de zabıta personeline teşekkür

05.09.2019 14:33

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Zabıta Teşkilatı'nın 193'ncü kuruluş yıldönümünde zabıta personelini kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.



Zabıta Teşkilatı'nın 193'ncü kuruluş yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Nilüfer'de de kutlandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile bu anlamlı günde bir araya geldi.



Zabıta emekçilerinin yetkileri çerçevesinde kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kolluk kuvvetleri olduğuna dikkati çeken Başkan Turgay Erdem, "Semt pazarlarını denetlemekten, ruhsatsız iş yerlerini tespit etmeye, seyyar satıcılara gerekli yaptırımları uygulamaktan, kaçak inşaat denetimine kadar hayatın pek çok alanında sorumlulukları bulunan zabıta memurlarımız, 7 gün 24 saat çalışıyor. Ama bunca zorlu çalışma koşullarına rağmen toplumun gözünde de en çok eleştiriye maruz kalan bir meslek grubudur. Bizim toplumumuzda zabıta memurları en çok seyyar satıcı kovalayan görüntülerle kamuoyunun gündemine gelir. İşlerini yaparken saldırıya uğrayan, yaralanan, hatta yaşamını kaybeden zabıta memurları vardır. Büyük özveri gerektiren bu mesleğin mensupları olarak sizler, halkla kuracağımız ilişkide çok kilit bir önem taşıyorsunuz" dedi.



Zabıta ekiplerinin Nilüfer Belediyesi'nin sokaktaki yüzü olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, "Bizim sokaktaki gözümüz, kulağımız ve vatandaşla birebir temas kuran yüzümüzsünüz. Bu nedenle sizin görevinizi yaparken nasıl bir tutum sergilediğiniz, vatandaşın gözündeki imajımız açısından çok önemli. Bu konuda sizlere güveniyorum ve Nilüfer Belediyesi'ne yakışır bir tutum içinde olacağınıza inanıyorum" diye konuştu.



Kutlama etkinliğinde zabıta ekipleriyle birlikte pasta kesen Başkan Turgay Erdem, zabıta personeline günün anısına hediyeler de verdi. - BURSA

Kaynak: İHA