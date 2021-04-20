Nilüfer'de yerel tohum dağıtımı sürüyor

Nilüfer Belediyesi, Kent Bostanları'nda üretilerek elde edilen yerel, atalık tohumları vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi, Kent Bostanları'nda üretilerek elde edilen yerel, atalık tohumları vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor. İsteyen vatandaşlar Mayıs ayı sonuna kadar Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'ndan alacakları yerli tohumları çoğaltarak geleceğe de taşımış olacak.

Tarımsal üretim ve sağlıklı gıda konusunda birçok projeyi hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, yerel, atalık tohumları çoğaltıp geleceğe aktarma çabalarını sürdürüyor. Bu amaçla yapılan geleneksel Tohum Takas Şenliği'nin altıncısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi, pandemi nedeniyle şenliğe katılamayan ama tarımsal üretimle ilgilenen vatandaşlar için tohum dağıtımına bir süre daha devam edecek.

Yerli tohumu yaşatmak, geleceğe aktarmak ve gelecek nesilleri de sağlıklı gıdaya ulaştırmak için çabaladıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yerelleşmiş, atalık, sürdürülebilir tohumları toprakla buluşturarak geleceğe taşımak isteyen vatandaşların bu tohumları Ürünlü Mahallesi'nde bulunan Nilüfer Kent Bostanları'ndan edinebileceğini söyledi.

Geleceğe bırakabileceğimiz en değerli mirasın sağlıklı gıda olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, "Tüm halkımızı ata tohumlarını geleceğe aktarma çabamıza katılmaya çağırıyorum. Sağlıklı gıdayı yaşatalım ve herkes için erişilebilir hale getirelim. Ata mirası tohumları çoğaltalım, bu üretimi sürdürülebilir kılalım" dedi.

Nilüfer 6.Tohum Takas Şenliği'ne katılamayanlar veya katılıp da tohum alamayanlar için hafta için günlerde 13.00-16.00 saatleri arasında 35 çeşit ücretsiz atalık tohum dağıtımı devam edecek. Nilüfer Belediyesi Mayıs ayı sonuna kadar; ayçiçeği, bakla, bamya, bezelye, kıl sivri biber, dolmalık biber, balık biber, kapya biber, fındık acı biber, çiçek acı biber, börülce, kadife çiçek, cherry domates, domates (Rio Grande) Fasulye (sarı kız oturak), fasulye (maş), havuç, hıyar, ıspanak (dikenli), kabak (sakız), kabak (Kıbrıs tatlı), kabak (Susak), karpuz (kara), lahana, maydanoz, mısır (haşlamalık), mısır (renkli mix), mısır (cin), nohut, patlıcan (pala), patlıcan (topan), pazı (renkli), roka, turp tohumlarını isteyen vatandaşlara dağıtacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı