Nilüfer'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Nilüfer'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor - Haber
İçişleri Bakanlığı, nilüfer belediyesi, Yerel

Nilüfer'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

Nilüfer'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor Nilüfer Belediyesi sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması için seferber oldu.

26.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:01
Nilüfer'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

Nilüfer'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

BURSA - Nilüfer Belediyesi sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması için seferber oldu. Sağlık sorunu bulunan vatandaşlar Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına götürülürken, maaşlarını çekmek isteyenlere de destek veriliyor.

Nilüfer Belediyesi, Korona virüsü salgını nedeniyle risk altında oldukları için evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalığı bulunanlara desteklerini her alanda sürdürüyor. Yaşlıların market ve ilaç ihtiyaçlarını, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ve Nilüfer Belediyesi çalışanlarının da yer aldığı Sosyal Destek Vefa Grubu ile karşılayan Nilüfer Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara maaşlarını ve bankadaki paralarını çekme konusunda da aynı şekilde destek veriyor.

Bu kapsamda Nilüfer İlçe Kaymakamlığı'nın verdiği adreslere giden Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, önce maaşlarının veya paralarının bankadan çekilmesi için talepte bulunan vatandaşlardan dilekçe ile yetkilendirme alıyor. Ekipler daha sonra bankadan veya PTT'den işlemleri yaparak, vatandaşa parasını tutanakla teslim ediyor.

Nilüfer Belediyesi ayrıca, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, hastaneye gitmesi zorunlu olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlara da destek veriyor. Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü arayarak yardım isteyen vatandaşların adresine giden Nilüfer Belediyesi ekipleri, onları hastane ve aile sağlığı merkezi gibi sağlık kuruluşlarına götürüp, tedavilerini gerçekleştirmelerini bekliyor. Tedavisi biten vatandaşlar yine Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından evlerine götürülüyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, öncelikle sokağa çıkma yasağı kapsamındaki vatandaşların evlerinde huzurla zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Erdem, "Evlerinden çıkamayan Nilüferliler'in yaşadıkları sıkıntıları biraz olsun hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Onların her türlü ihtiyacını karşılamak için ekiplerimizle seferber olduk. Sıkıntılarını biraz olsun hafifletebiliyorsak ne mutlu bize. Amacımız, Koronavirüs salgınını en az zararla atlatmak. Bunu da halkımızla birlikte, Nilüfer'i Nilüfer yapan dayanışma ruhu ile gerçekleştireceğimize inancım tam. Biz buradayız, her zaman halkımızın yanındayız" dedi.

Dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Öte yandan Nilüfer Belediyesi ekipleri, belediye binalarının yanı sıra kamusal alanlar, polis merkezleri, polis ekiplerinin araçları, parklar, aile sağlığı merkezleri gibi vatandaşların bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler dezenfekte çalışmalarını belli periyotlarla Nilüfer'de devam ettirecek.

Nilüfer'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Nilüfer'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı Haber
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haber
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haber
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı
Şeyma 24 saatte çark etti! Ateşli dansıyla Tiktok'u yıktı Haber
Şeyma 24 saatte çark etti! Ateşli dansıyla Tiktok'u yıktı
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak Haber
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti
Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
Canlı yayın kazası yaşayan Sıla, ilk kez konuştu: Güldük geçtik
Canlı yayın kazası yaşayan Sıla, ilk kez konuştu: Güldük geçtik
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Dolar bir iniyor bir çıkıyor! İşte son durum
Dolar bir iniyor bir çıkıyor! İşte son durum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Serra Yılmaz Muhterem Nur
Spor Falcao Falcao Lionel Messi Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İran Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Nilüfer'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 18:31:38. #1.15#
title