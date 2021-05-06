Nilüfer'de vatandaşa sıcak yemek desteği

Nilüfer'de ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 200'ü aşkın vatandaşa, günde iki öğün sıcak yemeği adreslerine tek tek dağıtan Nilüfer Belediyesi, yürekleri ısıtıyor.

Nilüfer'de ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 200'ü aşkın vatandaşa, günde iki öğün sıcak yemeği adreslerine tek tek dağıtan Nilüfer Belediyesi, yürekleri ısıtıyor.

Zor zamanlarda dayanışmayı sağlayan ve vatandaşın hayatını kolaylaştıran sosyal belediyecilik uygulamalarıyla örnek olan Nilüfer Belediyesi, Ramazan'da erzak dağıtmakla yetinmeyip kendi yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşlarına sıcak yemek servisi de yapıyor.

Yalnız yaşayan, bakacak kimsesi olmayan ya da destek alacak maddi gücü olmayan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara yardım eli uzatan Nilüfer Belediyesi, bu durumda olduğu tesbit edilen 150 hanedeki 210 kişiye günde 2 öğün sıcak yemek ulaştırıyor.

Nilüfer Belediyesi huzurevi mutfağındaki aşçılar tarafından özenle hazırlanan ve her gün hijyenik bir ortamda paketlenen sıcak yemekler Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dağıtılıyor. Her öğün için 4 kap yemek vakumlu bir şekilde paketlenerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Nilüfer genelinde son bir ayda 12 bin 300 paket vakumlu sıcak yemeğin dağıtıldığı bu uygulama, vatandaşlardan da takdir topluyor.

Pandeminin daha da ağırlaştırdığı ekonomik kriz ortamında ihtiyaç sahibi vatandaşları tesbit ederek, herkese ihtiyacına göre destek verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Ramazan ayı başından buyana maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara 5 bin koli erzak paketi dağıttık, sağlıklı gıdalardan oluşan erzak kolilerimizin dağıtımı devam ediyor. Ayrıca bin 940 adet gıda kartı da ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi. Ancak erzak verseniz de kendi yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşlarımız var. Özellikle bakacak kimsesi olmayan, yalnız yaşayan yaşlılar, hasta ve engelli vatandaşlar bu konuda mağduriyet yaşıyor. Bu durumdaki vatandaşlarımıza da tek tek adreslere giden ekiplerimiz tarafından hergün 2 öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. Tüm bu dayanışma çabalarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nilüfer'de dayanışmayı büyüterek bu zor günleri aşacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı