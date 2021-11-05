Nilüfer'de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinin Kayapa Çamlık Mahallesi ve civarında 8.11.2021 tarihinde 10.00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinin Kayapa Çamlık Mahallesi ve civarında 8.11.2021 tarihinde 10.00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
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