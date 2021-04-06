Nilüfer'de su kesintisi
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Nilüfer'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nilüfer'de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer'in Minareliçavuş Mahallesi Menekşe Sokak, Meydanlı Sokak, Manolya Sokak ve civarında 07.04.2021-02.05.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer'in Minareliçavuş Mahallesi Menekşe Sokak, Meydanlı Sokak, Manolya Sokak ve civarında 07.04.2021-02.05.2021 tarihleri arasında 10: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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